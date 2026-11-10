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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Стрельба в Кракове: в Польше уже задержали 9 человек — в чем причина

В Польше массово задерживают людей, которые одобряют стрельбу в Кракове и заявляют о готовности повторить террористический акт.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место стрельбы в Кракове

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

В Польше задержали уже 9 человек после стрельбы в Кракове. Это те люди, которые одобряли террористический акт или заявляли, что хотят совершить подобное преступление.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

С субботы полиция задерживает людей, поддерживающих террористический акт в Кракове.

«Число задержанных постоянно растет. Вчера вечером мы сообщили о семи таких лицах. Сегодня утром я услышала от командира ЦБЗК ещё о двух. На данный момент у нас девять задержанных», — сказала Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации.

Все задержанные — мужчины. Самому младшему 15 лет, а самому старшему — 38. Они либо восхваляли краковского террориста, либо заявляли о готовности повторить его преступление.

Каролина Галецкая добавила, что правоохранительные органы отслеживают подобные сообщения и задерживают их авторов. Это происходит в разных регионах Польши. У части нарушителей могут быть серьёзные намерения, а некоторые признаются, что хвалили террориста под воздействием алкоголя.

«Некоторых людей уже допросили. Могу сказать, что доказательства настолько убедительны, что этим лицам, вероятно, будут предъявлены обвинения», — сказала она.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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