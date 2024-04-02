Стрельба в начальной школе Финляндии – нападение совершил ребенок, есть жертва (подробности)

В Финляндии произошла стрельба в начальной школе – есть жертва и раненые.

В Финляндии, в городе Вантаа, утром 2 апреля произошла стрельба в начальной школе – один ребенок погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Всем трем – жертве и пострадавшим – было по12 лет. Подозреваемый, которому тоже 12 лет, был задержан.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным полиции, 12-летний парень застрелил одноклассника и тяжело ранил двоих других детей. Когда его задержали, он был с оружием, которое, вероятно, принадлежит его близкому родственнику. Парень скрылся с места преступления, как только прибыла полиция, однако, в конце концов, его задержали в северном районе Силтамаки столицы Хельсинки.

Власти подтвердили, что преступление является убийством и покушением на убийство "из-за некоторой степени планирования". Но поскольку подозреваемому 12 лет, он не несет уголовной ответственности.

Руководитель расследования Марко Сяркка заявил, что сегодня полиция опросит 12-летнего подозреваемого, прежде чем его передадут социальным службам.

Как пишет The Washington Post, школьная стрельба является необычным явлением в Финляндии – за последние 35 лет было всего четыре случая.

Так, в 1989 году в Рауме на юго-западе Финляндии сокурсник убил двух 14-летних подростков. Самая смертоносная стрельба в школе страны произошла в 2008 году, когда 22-летний парень застрелил 10 человек, прежде чем убить себя.

Инцидент в 2008 году стал причиной ужесточения законов об оружии. В Финляндии, где проживают около 5,5 млн человек, официальное разрешение на оружие имеют 430 000 тысяч. В стране нет ограничений по количеству оружия, которым можно владеть. Министерство внутренних дел говорит, что в обращении находится более 1,5 миллиона единиц оружия.

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