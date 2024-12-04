Стрельба в Нью-Йорке: на Манхэттене убит гендиректор одной из крупнейших компаний США

Полиция Нью-Йорка сообщила, что в среду, 4 декабря, в центре Нью-Йорка неизвестный застрелил генерального директора крупнейшей американской страховой компании UnitedHealthcare.

Об этом сообщил телеканал CNN.

50-летний Брайан Томпсон был убит прямо посреди улицы на Манхэттене, когда он шел в направлении отеля Hilton, где должен был участвовать в ежегодной конференции инвесторов UnitedHealthcare.

По информации репортеров, стрелок до сих пор не задержан. После нападения он скрылся, вероятно, в направлении Центрального парка. Правоохранители прочесывают район.

Следствие установило, что нападавший в маске около 10 минут ждал появления своей жертвы на улице. Когда он увидел Томпсона, он начал стрелять в его сторону с расстояния около шести метров. Несколько выстрелов оказались точными.

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Телеканал отмечает, что гендиректор UnitedHealthcare получил огнестрельное ранение в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии в больницу Mount Sinai West. Но позже представитель медицинского учреждения сообщил, что Брайан Томпсон скончался от полученных ранений.

Следствие считает, что это было целенаправленное нападение и умышленное убийство. Но пока полиция никого не арестовала и даже не сообщала о подозреваемых. Следствие продолжается.

Томпсон был назначен генеральным директором UnitedHealthcare в апреле 2021 года.

UnitedHealthcare занимается медицинским страхованием и является частью UnitedHealth Group, крупнейшей страховой компании Америки, одной из крупнейших компаний США и четвертой по выручке компанией в ежегодном рейтинге Fortune 500.

Напомним, в Киеве в отеле Sky Loft произошла потасовка и смертельная стрельба. Один человек погиб, а двое были ранены. Человек, который стрелял, является военным, который получил ранения на фронте.

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