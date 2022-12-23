Стрельба в Париже: выросло количество погибших, появились новые детали

Стрелок уже был известен полиции за две попытки убийства.

В результате стрельбы в курдском культурном центре и парикмахерской в центре Парижа 23 декабря погиб уже третий человек, цель злоумышленника пока не известна.

Об этом сообщают AFP и BBC.

Об увеличении количества жертв проинформировала парижская прокуратура.

"Три погибших, один человек в реанимации и два человека с тяжелыми травмами", — сказали в ведомстве.

Прокуратура также заявила, что открыла уголовное производство по факту убийства.

Напомним, вооруженный мужчина устроил стрельбу в центре Парижа неподалеку от вокзала Gare de l'Est возле курдского культурного центра и парикмахерской. Полиция быстро и без сопротивления задержала 69-летнего подозреваемого вместе с оружием.

Пока нет данных о мотивах или целях стрельбы. Однако по данным СМИ, подозреваемым является гражданин Франции, известный полиции за две попытки убийства.

Свидетельница стрельбы рассказала, что слышала семь или восемь очередей. Другой очевидец рассказал, что улица сейчас заполнена экстренными службами, так что пришлось ожидать, когда появится возможность оттуда уехать.

Что касается состояния пострадавших, то все раненые находятся в тяжелом состоянии из-за серьезных ранений.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что следует в Париж, чтобы посетить место "драматической стрельбы", добавив, что его мысли находятся с друзьями и семьями жертв.

Напомним, в Торонто восьми девушкам-подросткам предъявлены обвинения в убийстве за то, что те нанесли смертельное ножевое ранение 59-летнему мужчине.

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