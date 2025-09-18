ТСН в социальных сетях

Стрельба в Пенсильвании: погибли три полицейских, еще двое — в критическом состоянии

В штате Пенсильвания произошла трагедия: во время стрельбы в небольшом городке погибли три офицера полиции, еще двое получили критические ранения.

Полиция США

Полиция США / © Associated Press

В сельской местности центральной части штата Пенсильвания, в городке Норт-Кодорус, произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере трое полицейских. Еще два офицера получили тяжелые ранения и госпитализированы.

Об этом пишет CNN .

Инцидент произошел около 14:10 по местному времени, когда диспетчеры службы 911 получили вызов о стрельбе. Раненых доставили в больницу WellSpan York; их состояние — критическое, но стабильное.

На месте работают правоохранители, а губернатор штата и генеральный прокурор выехали на место происшествия.

Напомним, в США по меньшей мере трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения. Это произошло в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергин.

