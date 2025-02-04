Стрельба в школе: по меньшей мере пять человек ранены, жертв может оказаться больше

Шведские СМИ пишут о нескольких убитых и значительно большем количестве раненых, но полиция пока не подтверждает информацию.

В результате нападения на школу для взрослых в Швеции во вторник, 4 февраля, пять человек получили огнестрельные ранения. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся раненые.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление шведской полиции.

"Пока это рассматривается как покушение на убийство, поджог и тяжкое преступление с применением оружия", — говорится в заявлении полиции.

Издание отмечает, что стрельба произошла в городе Эребру, примерно в 200 км к западу от столицы Стокгольма. Объектом нападения стала школа для взрослых "Рисбергская", расположенная на территории одного кампуса вместе с детскими школами.

По информации полиции, среди раненых нет правоохранителей. На место инцидента, кроме полиции, были вызваны бригады скорой помощи и пожарной службы.

"Мы приняли четырех пациентов, но ничего не можем сказать о состоянии пострадавших. Они были госпитализированы в отделение неотложной помощи университетской больницы Эребру", – сообщил журналистам представитель местных властей.

Полиция ничего не сообщила о нападавшем или нападавших, но отметила, что учеников силой удерживали в помещении школы.

"Информация о жестоком нападении в Эребру крайне серьезна. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий", – заявил министр юстиции Швеции Гуннар Штроммер.

Швеция борется с волной перестрелок и взрывов, вызванных увеличением преступности из-за деятельности банд. По данным Шведского национального совета по предотвращению преступности, в семи случаях смертельного насилия в школах с 2010 по 2022 год погибли десять человек. В одном из самых громких преступлений такого рода за последнее десятилетие 21-летний нападающий в маске, управляемый расистскими мотивами, убил помощника учителя и мальчика и ранил еще двух человек.

По информации SVT, в результате стрельбы в школе в Эребру, несколько человек погибли, еще около 15 человек получили ранения. Однако полиция не подтверждает эти цифры.

"Было обнаружено несколько раненых с огнестрельными ранениями, и мы подозреваем, что один из них может быть преступником", – заявил начальник полиции округа Эребру Роберто Эйд Форест.

Напомним, в Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову из-за конфликта на дороге. В Сети появилось видео инцидента.

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