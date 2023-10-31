Стрельба в штате Мэн: история погибшего глухого отца 4 детей с нарушениями слуха

Во время стрельбы в штате Мэн (США) погиб Джош Сил, который не смог услышать выстрелы из-за нарушений слуха. 36-летний отец четырех глухих детей был смертельно ранен в Льюистоне 26 октября.

Об этом сообщает AP News.

Большинство выживших во время массовой стрельбы в боулинге и баре штата Мэн пытались сбежать, когда услышали стрельбу. Однако Сил не услышал выстрелов из-за нарушений слуха и был смертельно ранен вместе с тремя другими глухими людьми в Льюистоне.

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Сел был переводчиком американского жестового языка и во время пандемии коронавируса переводил ежедневные брифинги о COVID-19 в штате Мэн.

36-летний отец четырех глухих детей был директором службы перевода в Pine Tree Society – организации, помогающей людям с ограниченными возможностями, и основателем лагеря для глухих детей и подростков. Вдова Сила рассказала, что мужчина был неравнодушным, энергичным, коммуникабельным отцом, очень любившим своих детей.

"Я хочу, чтобы мир помнил его и его страсть, его любовь, его терпение, его доброту, его мотивацию, его рвение к жизни, его способность доводить дело до конца и его юмор", — рассказала Элизабет Сил, также имеющая нарушения слуха.

Что известно о жертве стрельбы – Джоше Силе

Джош имел традицию будить дочь словами "Доброе утро, солнышко", прежде чем поднимать остальных детей и готовить их в школу.

Отец четырех детей – 12-летнего Джейсона, 9-летней Сефины, 6-летнего Джаррода и 3-летнего Джекстона – постоянно куда-то возил свою семью. По словам Элизабет, редко случалось, чтобы в семье не было чего-либо запланированного на выходные, например, кемпинга или катания на снегоходах.

"Никогда не было скучной, тихой минуты. Я действительно очень счастлива, потому что у меня есть столько замечательных воспоминаний обо всем, что мы делали вместе", — отметила вдова Джоша.

Жена погибшего Джоша Сила Элизабет/Скриншот

Работодатель мужчины Pine Tree Society опубликовал заявление о том, что Сил создал крепкое наследие благодаря своему Pine Tree Camp Dirigo Experience для глухой молодежи.

"Он сделал общение и понимание возможным в бесчисленных ситуациях как переводчик, наставник и неутомимый защитник", – заявили в организации.

"У Джоша всегда были идеи. Он был большим планировщиком, мечтателем, мыслителем. Он всегда планировал что-то следующее", – рассказала жена убитого, добавив – всякий раз, когда Джош думал о каком-то проекте, она подбадривала его и говорила ему "осуществить это".

Стрельба в штате Мэн: что произошло в день трагедии

Элизабет провела вечер 26 октября, пытаясь получить ответ, и зная, что ее муж и друзья были на турнире игры корнхол. Подруга рассказала женщине о стрельбе, а позже выжившие люди с нарушениями слуха рассказывали, что чувствовали взрывы, поэтому понимали, что что-то не так. Один из этих людей притворился мертвым на полу и чувствовал каждый выстрел.

По словам женщины, среди девяти глухих четверо погибли и четверо получили ранения. Только один человек был без повреждений.

Лишь в полдень, спустя несколько часов после убийства, Элизабет узнала о гибели Джоша. Двое старших детей увидели выражение ее лица и сразу поняли, что произошло.

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"В тот момент мы просто выпустили все это. Мы крепко держали друг друга", – поделилась женщина.

По ее словам, завершение поисков стрелка позволило начать процесс исцеления. Также на этой неделе дети возвращаются в школы после отмены запрета на пребывание дома. А Элизабет готовится принять тело мужа от судебно-медицинского эксперта.

"Я все еще чувствую, что я жду, чтобы проснуться от плохого сна, и он будет рядом. Мне кажется, что когда я увижу его тело, оно покажется мне настоящим. И я смогу закрыть это все, чтобы двигаться вперед и дальше", – рассказала вдова.

В понедельник сестра Джоша Сила родила дочь. Женщина назвала девочку Оливия Джошуа Скай.

"Моя невестка сказала мне, когда она держала этого ребенка, она просто почувствовала Джоша рядом с собой, и это успокоило ее сердце, потому что он был там духом. И я держала ребенка, и я тоже это чувствовала", – поделилась жена Джоша.

Напомним, в ночь на 26 октября бывший военный резервист Роберт Кард устроил массовую стрельбу в боулинге и ресторане штата Мэн. В результате атаки погибли по меньшей мере 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

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Стрельца несколько дней искали правоохранители и 28 октября нашли его тело: мужчина умер от нанесенного себе огнестрельного ранения.

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