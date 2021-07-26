Стрельба в США и "санитарный пропуск" во Франции. Пять новостей, которые вы могли проспать

Стрельба в США и "санитарный пропуск" во Франции. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

Стрельба в США унесла жизни по меньшей мере 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Читать дальше ->

Парламент Франции одобрил законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществление поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников. Читать дальше ->

Истребители ВВС Израиля атаковали военную базу ХАМАС. Читать дальше ->

В индийском штате Химачал-Прадеш случился камнепад. Читать дальше ->

В Лондоне затопило несколько районов из-за мощного ливня, который накрыл столицу Великобритании 25 июля. Читать дальше ->

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