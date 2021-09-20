Стрельба в университете Перми: появилось фото из аудитории, в которой забаррикадировались студенты

Стрельба в университете Перми: появилось фото из аудитории, в которой забаррикадировались студенты

Студенты забаррикадировались в пермском университете из-за стрельбы.

В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете, что в РФ, произошла стрельба. По предварительной информации, 8 человек погибли, около 20 пострадали. Точные детали инцидента устанавливаются.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительной информации, как пишет 360 tv, на момент стрельбы в университете было около трех тысяч студентов. Как говорится в сообщениях российских СМИ, дети забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон, в тоже время в некоторых аудиториях преподаватели якобы продолжали проводить лекции.

В Сети тем временем уже публикуют фото того, как студенты забаррикадировались в аудиториях.

А вот один из преподавателей кафедры журналистики на своей странице в соцсети опубликовал пост с аудитории, написав, что у него и его студентов "все в порядке, они сидят в закрытой аудитории и ждут, когда все закончится".

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