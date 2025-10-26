Стрельба в университете: шестеро раненых, есть погибший

Университет Линкольна в Пенсильвании / © Associated Press

В США произошла стрельба во время празднования Дня выпускника в университете Линкольна (штат Пенсильвания). Один человек погиб, по меньшей мере шестеро получили ранения.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на прокуратуру округа Честер.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, около 21:30 во время вечеринки, на которую собрались студенты, выпускники и гости университета.

Мотив нападения пока неизвестен.

Как отметил прокурор Крис де Баррена-Саробе, полиция задержала одного вооруженного подозреваемого, однако следствие не исключает, что стрелял не только он.

«Есть определенные доказательства, которые дают основания считать, что огонь могли открыть несколько человек», — сказал прокурор во время ночного брифинга.

К расследованию привлечены местные, государственные и федеральные правоохранительные органы.

Комиссар округа Эрик Роу назвал произошедшее массовой стрельбой и призвал граждан «молиться за студентов, преподавателей и правоохранителей».

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что предоставил университету и местным властям «полную поддержку» для расследования инцидента.

Напомним, 10 сентября во время мероприятия в университете Юта был убит правоконсервативный активист Чарли Кирка, который был близким соратником президента США Дональда Трампа.