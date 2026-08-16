Стрельба в университете: подозреваемого нашли в шкафу общежития после ранения пяти человек

19-летний Кэмрон Гаррис / © Unilad

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В США произошла стрельба возле общежития Университета штата Вирджиния (VSU). В результате инцидента ранения получили пять человек, а сам нападавший более 12 часов скрывался от правоохранителей на территории учебного заведения.

Об этом сообщает издание Unilad.

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По данным полиции округа Честерфилд, выстрелы прозвучали около 01:30 возлеи жилых корпусов кампуса Эттрик, что вынудило администрацию немедленно ввести режим экстренной блокировки. Возраст пострадавших составляет от 17 до 23 лет. Среди них — 21-летний мужчина, находящийся в критическом состоянии, и 20-летний студент VSU, уже выписанный из больницы. Остальные четыре жертвы не имели никакого отношения к университету.

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Преступника удалось обнаружить только в 16:00 того же дня. Им оказался 19-летний Кэмрон Гаррис из Генрайко (штат Вирджиния), не являющийся студентом VSU. Полицейские нашли его в шкафу общежития Сьюард-Холл.

Гаррису предъявлено восемь обвинений в тяжких преступлениях, в том числе четыре эпизода умышленного нанесения телесных повреждений и четыре факта использования огнестрельного оружия. Его содержат под стражей в тюрьме округа Честерфилд без права внесения залога.

Администрация VSU сообщила об усиленных мерах безопасности на территории кампуса и оказании психологической поддержки студентам.

«Мы понимаем обеспокоенность, которую этот инцидент вызвал среди наших студентов, родителей, выпускников и всего сообщества VSU. Безопасность и благополучие наших студентов остаются нашим высоким приоритетом. Полиция VSU будет поддерживать усиленное присутствие в кампусе, пока идет расследование», — отметили в заявлении университета.

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Расследование возглавила полиция округа Честерфилд при поддержке правоохранителей VSU, Шерифского управления округа Ганновер, а также Федерального бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Официальные лица и политики штата уже выразили поддержку пострадавшим. Губернатор Абигейл Спанбергер и сенатор Марк Уорнер выразили соболезнования раненым и отметили, что шокированы очередной вспышкой вооруженного насилия в учебных заведениях. Расследование продолжается, а полиция призывает всех свидетелей предоставить любую имеющуюся информацию.

Ранее мы писали о том, как в США мужчина расстрелял людей возле известного фаст-фуда In-N-Out Burger. По данным полиции, погибли три человека и по меньшей мере двое получили ранения.

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