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Стрельба в Вашингтоне: нападавший не позволил полиции себя арестовать
Полицейские обнаружили стрелка мертвым после того, как он забаррикадировался в своей квартире.
Мужчина, открывший стрельбу в тренажерном зале Vida Fitness Gym в Вашингтоне и убивший одного человека, покончил с собой в квартире, где забаррикадировался после нападения. Полицейские обнаружили его мертвым после того, как услышали выстрел за закрытой дверью квартиры.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на полицию.
По данным правоохранительных органов, в ходе стрельбы в фитнес-клубе нападавший ранил как минимум пятерых человек. Одна из пострадавших скончалась, ещё один человек находится в критическом состоянии.
После нападения подозреваемый скрылся в квартире на седьмом этаже многоквартирного дома, которая, вероятно, принадлежала ему. Полицейские пытались установить с ним контакт через дверь, однако впоследствии решили взломать её, услышав выстрел изнутри. После проникновения в квартиру правоохранители обнаружили мужчину мёртвым.
Полиция также сообщила, что перед инцидентом у подозреваемого возник конфликт с ассоциацией совладельцев дома. Кроме того, в многоквартирном доме произошел пожар, который впоследствии был потушен.
Во время операции правоохранители призвали жителей и посетителей избегать района Логан-Серкл (Logan Circle). Из нескольких близлежащих зданий были эвакуированы люди. По неподтвержденным сообщениям, нападавший также стрелял в сторону полицейских через дверь, из-за чего бойцам спецподразделения SWAT пришлось временно отступить.
Напомним, ранее сообщалось, что стрельба в Вашингтоне произошла примерно в 1,6 километра к северу от Белого дома.