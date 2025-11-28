Стрельба в Вашингтоне: Трамп сообщил о смерти нацгвардейки Сары Бекстром

Стрельба в Вашингтоне / © AP News

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацгвардейка и сержантка армии США Сара Бекстром, получившая тяжелые ранения во время стрельбы в Вашингтоне, скончалась.

Об этом он сказал во время видеосвязи с американскими военными по случаю Дня благодарения, сообщает CNN.

«Сара Бекстром из Западной Виргинии, одна из нацгвардейцев, о которых мы говорим, очень уважаемый, молодой, замечательный человек, начал службу в июне 2023 года и была выдающейся во всех отношениях. Она только что умерла», — заявил Трамп.

Президент уточнил, что во время нападения Бекстром получила тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Что касается другого раненого нацгвардейца, Эндрю Вулфа, Трамп сообщил, что тот «борется за свою жизнь».

«Он в очень тяжелом состоянии… Надеемся, что мы получим лучшие новости к нему», — добавил он.

В ходе разговора Трамп также заявил, что администрация рассматривает возможность депортации семьи Рахманулла Лаканвала — мужчины, по версии правоохранителей, открывшего огонь в центре Вашингтона.

На вопрос журналистов, планируется ли депортация жены и детей подозреваемого, Трамп ответил: «Ну мы сейчас это рассматриваем. Мы рассматриваем всю ситуацию с семьей».

CNN уточняет, что Лаканвал проживал в Беллингеме, штат Вашингтон, вместе с семьей. Он является гражданином Афганистана и прибыл в США в 2021 году в рамках программы для афганцев, сотрудничавших с американскими структурами при выводе войск. По данным официальных лиц, ранее он работал в Афганистане на ЦРУ.

Несколько источников в правоохранительных органах также подтвердили CNN, что в апреле этого года администрация Дональда Трампа предоставила 29-летнему мужчине убежище.

Ранее сообщалось, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения у Белого дома.

Мы ранее информировали, что стрелок, который в среду, 26 ноября, тяжело ранил двух военнослужащих Национальной гвардии США в центре Вашингтона возле Белого дома, также получил тяжелые ранения.