Стрельба в зале "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге: нападавший когда-то был членом общины

Подозреваемый не был известен властям как экстремист. Вероятно, нападавший был один.

Мужчина, который в Гамбурге 9 марта устроил стрельбу на мероприятии "Свидетелей Иеговы", когда-то сам принадлежал к этой религиозной общине.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, подозреваемый в стрельбе является бывшим членом общины "Свидетелей Иеговы" в возрасте от 30 до 40 лет.

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Также сообщается, что огонь нападающий открыл из пистолета. Пока не известно, владел ли мужчина оружием на законных основаниях.

До этого инцидента подозреваемый не был известен властям как экстремист.

По информации издания, в день стрельбы нападающий силой проник в здание "Свидетелей Иеговы", где проходило богослужение с участием до 50 человек. Там мужчина и устроил стрельбу.

Власть квалифицирует совершенное как умышленное убийство. Кроме того, правоохранители предполагают, что нападавший был один.

На смертельную стрельбу отреагировал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он назвал это жестоким актом насилия.

"Несколько членов Церкви Иеговы стали жертвами жестокого акта насилия минувшей ночью. Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, которые выполняли нелегкую миссию", — написал Шольц в Сети.

Напомним, вечером 9 марта в Гамбурге неизвестный или несколько неизвестных открыли огонь в зале "Свидетелей Иеговы". В результате нападения есть жертвы и десятки раненых.

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