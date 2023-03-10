Стрельба в зале "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге: среди раненых есть украинка

В результате стрельбы, которую вечером 9 марта устроил в молитвенном доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге 35-летний мужчина, погибли шесть человек, среди которых одна беременная женщина. Еще восемь человек получили ранения. Стрелок, вооруженный пистолетом, застрелился.

Как сообщил в комментарии "Европейской правде" представитель МИД Украины Олег Николенко, среди раненых в Гамбурге есть украинская гражданка.

По его словам, украинке предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз ее жизни нет. Украинский консул в Гамбурге намерен навестить пострадавшую в больнице.

Николенко добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге также устанавливает связь с родными раненой украинки и сотрудничает с немецкими правоохранителями по расследованию этого преступления.

Между тем, в пятницу, 10 марта, в Гамбурге состоялась пресс-конференция, на которой сообщили дополнительные подробности стрельбы.

Как сообщает Norddeutscher Rundfunk, вероятным преступником был 35-летний местный житель Филипп Ф. Он был бывшим членом гамбургской общины "Свидетелей Иеговы" и оставил ее добровольно полтора года назад, но, очевидно, не в хороших отношениях.

Мужчина был спортивным стрелком и имел разрешение на владение оружием с декабря 2022 года, сообщил начальник полиции Ральф Мартин Майер. Он законно владел полуавтоматическим пистолетом, ставшим орудием убийства.

В полиции сообщили, что достоверной информации о мотивах преступления нет. Следователи просят не распространять слухи.

Как известно, "Свидетели Иеговы" — религиозное сообщество со своим толкованием Библии, участники которой должны подчиняться строгим нормам. Последователи верят в Иегову как во “Всемогущего Бога и Творца”. Они убеждены, что "конец света" уже близок и что они будут спасены как "избранная церковь".

"Свидетели Иеговы" насчитывают около восьми миллионов членов во всем мире. "Всемирная штаб-квартира" религиозной организации находится в Нью-Йорке. Немецкая община насчитывает около 200 тысяч членов и является одной из самых больших в Европе.

Напомним, ранее в университете американского городка Ист-Лансинг штата Мичиган произошла стрельба. Из-за действий вооруженного мужчины погибли трое студентов, ранены — пятеро.

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