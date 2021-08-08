Стрельба во Франции: мужчина в кустах открыл огонь по полицейским

Он ранен и задержан.
Во Франции в городе Сент-Этьене мужчина открыл огонь по полицейским.
Об этом информирует радиостанция France Bleu.
Силовики открыли огонь в ответ и ранили нападавшего.
Он получил ранения. Никто из правоохранителей не пострадал.
Также сообщают подробности инцидента: полиция получила сообщение о двух предполагаемых преступниках. По прибытии на место они обнаружили двух мужчин примерно 30 лет, сидящих в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.
Мужчина спрятался во дворе одного из домов в кустах. После этого раздались выстрелы. Нарушитель был серьезно ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а потом вызвали медиков.
Ранее во Франции продолжаются акции протеста из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране. Протестующие заявляют, что так называемые "ковидние пропуска", без которых запрещен вход в некоторые общественные заведения, ограничивает свободу граждан.
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