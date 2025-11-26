ТСН в социальных сетях

Стрельба возле Белого дома: Джей Ди Вэнс сделал заявление о расследовании

Власти США сообщают, что обстоятельства инцидента пока устанавливаются.

Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на стрельбу, произошедшую возле Белого дома 26 ноября.

По словам вице-президента, правоохранители пока не имеют ответа по поводу мотивов стрелка, передает Белый дом.

«Несколько часов назад у Белого дома произошла стрельба, и мы до сих пор выясняем все детали. Мы до сих пор не знаем мотивов. Многое еще остается не выяснено», — заявил Джей Ди Вэнс.

Федеральные службы совместно с местной полицией продолжают работу на месте происшествия, изучая все доступные данные, записи камер и показания очевидцев. Больше информации обещают обнародовать по завершении первоначального этапа следствия.

Напомним, вблизи Белого дома были смертельно ранены двое служащих Национальной гвардии.

По информации СМИ, во время стрельбы пострадали несколько человек.

Позже стало известно, что гвардейцы скончались от полученных травм.

Американский президент Дональд Трамп уже сделал заявление и пообещал суровое наказание за преступление в столице страны.

