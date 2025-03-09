Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США открыла огонь по вооруженному мужчине

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Белого дома.

Об этом сообщает WJLA.

Сотрудники Секретной службы получили информацию о том, что человек, склонный к самоубийству, мог ехать в Вашингтон из Индианы. Машину этого человека нашли за квартал от Белого дома.

"Во время приближения офицеров мужчина стал махать огнестрельным оружием, и началась вооруженная стычка, во время которой наши сотрудники стреляли", – говорится в сообщении Секретной службы.

Мужчину доставили в местную больницу, о его состоянии неизвестно. Офицеры секретной службы США в результате инцидента не пострадали.

Заметим, что во время инцидента президента США Дональда Трампа в это время не было в Белом доме. Он проводит выходные в своей резиденции во Флориде.

Ранее мы писали, что в США на авиабазе произошла стрельба.

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