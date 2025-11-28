Стрельба возле Белого дома: всплыли новые детали о прошлом подозреваемого

Подозреваемый в стрельбе в США имел связь с партнерами ЦРУ в Афганистане Фото иллюстративное / © AP News

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по двум служащим Национальной гвардии США в Вашингтоне, ранее работал в афганских военных подразделениях, получавших поддержку от ЦРУ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию ЦРУ.

Подозреваемый входил в состав афганской «партнерской силы» в южной провинции Кандагар, которая являлась средоточием Талибана во время двадцатилетней войны. Его идентифицировали как 29-летнего Рахмануллу Лаканвала.

Как сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, после вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года подозреваемый был эвакуирован в США в рамках программы для афганцев, работавших с агентством.

По его словам, Лаканвал должен был принадлежать так называемым Zero Units — парамилитарным подразделениям афганской разведки, которые осуществляли ночные рейды против подозреваемых членов Талибана. Правозащитники обвиняли эти подразделения в массовых гражданских убийствах. Один из братьев Лаканвала был заместителем командира Zero Unit в Кандагаре, известной как «03».

Партнерские подразделения ЦРУ играли ключевую роль в эвакуации американцев и афганцев в 2021 году. Многие афганские военные формирования распались под давлением Талибана, но подразделения ЦРУ оставались активными и помогали вывозить людей из страны.

Что известно о подозреваемом

Рахманулл вырос в провинции Хост на востоке Афганистана. Его знакомый, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Лаканвал имел проблемы с психическим здоровьем и, вероятно, симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

«Он видел кровь, страдания раненых… Это сильно давило на его психику», — рассказал он.

Официальные лица Талибана осудили действия Zero Units во время войны. Седикулла Кураиши Бадлун, провинциальный чиновник в Нангархаре, обвинил подразделения в ограблениях во время хаотического падения правительства, поддерживаемого США.

«После этого они бежали в США в поисках лучшей жизни. Эти предатели до сих пор не дают афганскому народу жить в мире», — написал Бадлун в соцсетях.

Напомним, 26 ноября недалеко от Белого дома в Вашингтоне, в США, произошла стрельба. Двое американских нацгвардейцев были смертельно ранены.

Президент Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировали на стрельбу.