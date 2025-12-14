Стрельбу в Сиднее квалифицировали как теракт: 12 погибших

На месте инцидента / © Associated Press

Реклама

Стрельба на пляже в Сиднее квалифицирована как теракт, в результате которого погибли 12 человек.

Об этом сообщает ABC News.

«Двенадцать человек погибли, в том числе и один вооруженный мужчина, после стрельбы на пляже Бонди. Двадцать девять человек получили ранения, в том числе двое полицейских, и были доставлены в разные больницы», — говорится в сообщении.

Реклама

Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что одним из вооруженных людей был Навид Акрам из Бонниригга на юго-западе Сиднея.

Второй стрелок находится под стражей полиции и в критическом состоянии.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что нападение было разработано для еврейской общины Сиднея.

Полиция Нового Южного Уэльса также подтвердила, что рассматривает инцидент как террористический акт.

Реклама

Премьер-министр Энтони Албаниз созвал заседание национальной безопасности и назвал стрельбу «разрушительным террористическим инцидентом».

Напомним, на пляже Бонди в Сиднее группа вооруженных людей открыла стрельбу по людям, когда проходил еврейский праздник Ханука. По данным очевидцев, на пляже слышали не менее 50 выстрелов.

В Сети также распространяют видео, на котором видно, как мужчина обезоружен, вероятно, одного из стрелков, подкравшись к нему сзади.