Стрелял в упор: в Сети показали видео нападения на Фицо

Мужчина, находившийся в толпе других людей, несколько раз выстрелил в Роберта Фицо.

В Сети появилось видео, как неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как отмечается, стрельба произошла в городе Гандлова. Там мужчина, находившийся в толпе других людей, несколько раз выстрелил в Роберта Фицо.

На кадрах видно, как мужчина из толпы по меньшей мере пять раз выстрелил в сторону премьера. После чего охрана чиновника свергла мужчину на землю, а раненого Фицо доставили в больницу.

В Сети показали видео, как стреляли в Фицо

Напомним, что Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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