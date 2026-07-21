Стреляли в окно из-за языка: в Польше украинские беженцы подверглись нападению в собственной квартире

Окно, в которое попала пуля

Реклама

В Польше произошел очередной языковой инцидент против украинских беженцев. Неизвестный открыл огонь по окнам квартиры, где находились украинцы, из-за того, что они общались на родном языке.

Об этом в соцсети Threads рассказала пострадавшая украинка.

По словам девушки, во время спокойного отдыха дома они с семьей вдруг услышали громкий звук и треск битого стекла.

Реклама

Выяснилось, что неизвестный выстрелил в окно их квартиры — пуля пробила первый слой стеклопакета. Пострадавшие сразу вызвали полицию по номеру 112, однако во время ожидания стражей порядка, примерно через 40 минут, раздался второй выстрел.

Украинка отмечает, что это нападение не похоже на случайность, поскольку неделю назад этот же мужчина выкрикивал в адрес украинцев ксенофобские оскорбления и требования «возвращаться домой».

Место попадания пули

«Приблизительно неделю назад этот мужчина кричал о „**анной Украине“ и украинцах, чтобы они „спердаляли“. А сегодня мы просто говорили по-украински — и в наше окно стреляют. Ты приезжаешь в Польшу, потому что хочешь быть в безопасности, а потом сидишь в своей квартире и слышишь звук, напоминающий взрывы», — поделилась беженка.

По словам девушки, приезда полиции пришлось ждать около двух часов. Правоохранители прибыли на место только после того, как владелец арендованного жилья предоставил события публичной огласки в Сети.

Реклама

Пострадавшие пытаются оправиться от шока и надеются на должное расследование дела.

В Польше участились нападения на украинцев — последние новости

Ранее мы писали о том, что масштабы агрессии против украинцев в стране с начала 2026 значительно выросли. По данным Главного управления полиции, только за первую половину 2026 было подано 180 заявлений от граждан Украины о «преступлениях на почве ненависти».

Напомним, в Польше до потери памяти избили мужчину, защитившего парня из Украины. Инцидент произошел в польском городе Познань. Пресссекретарь Воеводского управления полиции в Познани, младший инспектор Анджей Боровиак сообщил, что вечером в полицию обратился 60-летний мужчина. Он пришел вместе с женой, которая ухаживала за ним после избиения, произошедшего накануне.

Новости партнеров