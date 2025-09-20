"Стрелять без предупреждения": в Чехии призвали сбивать российские самолеты и дроны

Президент Чехии Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что самолеты РФ , нарушающие воздушное пространство стран НАТО, следует сбивать. По его словам, только такой «адекватный» ответ заставит Россию осознать, что она перешла границу и допустила ошибку.

Об этом пишет чешское издание Echo24 со ссылкой на выступление Петра Павела на телевидении во время «Дней НАТО» в Остраве.

По его словам, недавние провокации со стороны Москвы и неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО ее самолетами и беспилотниками являются "чрезвычайно безответственными".

Почему нарушение воздушного пространства является угрозой

Петр Павел прокомментировал напряженность между Россией и НАТО. В частности, недавние инциденты, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, а истребители ВВС РФ 12 минут кружились в воздушном пространстве Эстонии. Кроме того, аналогичные инциденты с российскими истребителями и дронами произошли в Румынии и Латвии.

В ответ на эти провокации, как Польша, так и Эстония, активировали статью 4 Североатлантического договора о консультациях между членами Альянса.

«Я должен назвать это чрезвычайно безответственным поведением, поскольку нарушение воздушного пространства является поводом для активации защитных механизмов, то есть для сбивания такого самолета. И этого, безусловно, не хотел бы никто ни с нашей стороны, ни с российской», — подчеркнул Павел.

Президент напомнил, что у Турции уже был подобный опыт в прошлом. В ходе операций в Сирии российская авиация залетала в турецкое воздушное пространство. Неоднократные нарушения привели к тому, что в ноябре 2015 турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.

НАТО должно действовать решительно

Президент Чехии подчеркнул, что в случае нарушения международных границ Россией НАТО должно реагировать адекватно, «в том числе и военным путем».

«Тогда Россия очень быстро осознает, что совершила ошибку и пересекла приемлемые границы. К сожалению, это балансировка на грани конфликта, но отступать перед злом просто невозможно», — заявил он.

Павел также рассказал о своем опыте общения с российской стороной, в том числе в должности главы военного комитета НАТО. По его словам, на вопрос, почему происходят такие нарушения, россияне отвечали: "Потому что мы можем".

«Они проверяют нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я считаю, что мы должны быть очень решительными. И если правила будут нарушены, мы должны реагировать на них адекватно, в том числе, давать и военный ответ», — отметил Павел.

Бывший министр финансов Чехии Мирослав Калоусек высказал аналогичное мнение, отметив, что он хотел бы, чтобы консультации по статье 4 привели к четкому сообщению Кремля.

«В следующий раз в воздушном пространстве любой из наших стран, мы стреляем немедленно и без предупреждения», — подчеркнул Калоусек.

Напомним, российские дроны залетели в Румынию . Бухарест назвал такие действия России неприемлемыми и безрассудными.