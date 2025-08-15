Стремится ли Путин к миру: губернатор Аляски сказал, как быстро Трамп "просканирует" российского диктатора

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что президент США Дональд Трамп «очень быстро» определит, насколько серьезны намерения Владимира Путина относительно мира в Украине. По его словам, личная встреча лидеров является ключевой для разрешения конфликта.

Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос, Данливи отрицает, что эта встреча является «наградой» для Путина за вторжение в суверенное государство.

Я так не думаю. Я считаю, что это возможность для президента сесть лицом к лицу [с Путиным — ред.]. И президент очень быстро выяснит, серьезно ли он относится к миру или нет», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что таким войнам трудно положить конец, если не говорить с обеими сторонами конфликта.

