Стремится ли Путин к миру: губернатор Аляски сказал, как быстро Трамп "просканирует" российского диктатора
Губернатор Аляски Майк Данливи уверен, что Трамп может быстро проверить Путина на искренность в мирных переговорах.
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что президент США Дональд Трамп «очень быстро» определит, насколько серьезны намерения Владимира Путина относительно мира в Украине. По его словам, личная встреча лидеров является ключевой для разрешения конфликта.
Об этом сообщает Sky News.
Отвечая на вопрос, Данливи отрицает, что эта встреча является «наградой» для Путина за вторжение в суверенное государство.
Я так не думаю. Я считаю, что это возможность для президента сесть лицом к лицу [с Путиным — ред.]. И президент очень быстро выяснит, серьезно ли он относится к миру или нет», — сказал он.
Губернатор подчеркнул, что таким войнам трудно положить конец, если не говорить с обеими сторонами конфликта.
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили высказался о саммите на Аляске . Он надеется, что «Путин наконец-то сдержит свое слово».