"Стремление к миру": Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампомс на Аляске / © Associated Press

На официальном аккаунте Белого дома в сети Х после начала переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которые проходят на Аляске, появилось совместное фото американского и российского лидеров.

Комментарий к фотографии повторяет лозунг этого саммита.

«Стремление к миру», — говорится в подписи, которую сопровождают смайлики с изображением российского и американского флагов.

Перед началом переговоров лидеры позировали вместе с высокопоставленными чиновниками, которые входят в делегации России и США, на фоне надписей «Аляска 2025» и «Стремление к миру».

Ни один из них не произнес вступительного слова и не ответил на вопросы СМИ.

В частности, журналисты спросили президента государства-агрессора Владимира Путина, когда он прекратит убивать гражданских людей в Украине. Однако он проигнорировал вопрос и не ответил

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что «очень быстро уйдет», если увидит, что Путин не настроен серьезно. Встреча продолжается уже более часа.

Напомним, президент США Дональд Трамп изменил формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске. Вместо личного разговора тет-а-тет переговоры проходят в формате «три на три» — в составе трех представителей с каждой стороны.

Однако Путин и Трамп все таки провели короткую частную беседу, когда находились в лимузине американского президента, которым ехали к месту переговоров на авиабазе Элмендорф в Анкоридже.