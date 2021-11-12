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Строгая изоляция и комендантский час: в Австрии вводят локдаун для невакцинированных

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Строгая изоляция и комендантский час: в Австрии вводят локдаун для невакцинированных

Associated Press

Контролировать соблюдение всех карантинных мер будет полиция.

Правительство планирует в ближайшее время ввести жесткий локдаун для невакцинированного населения. Формально решение планирует принять в воскресенье, 14 ноября. Карантинные ограничения начнут действовать с понедельника, 15 ноября.

Об этом сообщил канцлер страны Александер Шалленберг, пишет Kronen Zeitung.

"Мне жаль, что приходится применять такие меры, но пока вакцины в стране достаточно для всех и даже для введения третьей дозы. Две трети сделали правильно, — сказал канцлер. В ин не видит, что они должны быть готовы потерять свои права на свободу через солидарность с непривитыми.

Какие будут действовать ограничения:

  • Строгая изоляция.
  • На работу или в другие общественные места можно будет ходить только при наличии теста.
  • В некоторых регионах будет введен комендантский час.

Шалленберг отметил, что в настоящее время готовится правовая база для такого решения. Контролировать соблюдение всех карантинных мер будет полиция.

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