Строгие штрафы и даже тюрьма: в Европе ужесточают правила для туристов

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих, которые могут привести к значительным штрафам или даже тюремному заключению.

Об этом говорится в BILD со ссылкой на слова министерши туризма Даниэлы Сантанке, которая заявила, что страна «любит туристов, но ожидает уважения».

Новые правила и штрафы

Италия запретила туристам строить песочные замки / © sardinianbeaches.com

Сардиния

Запрещено строить песочные замки, копать ямы на пляже, а также забирать песок или раковины. Штраф за нарушение составляет 3000 евро.

Лигурия и Капри

Власти Лигурии запретили носить шлепки на горных тропах, а на острове Капри — обувь, создающая чрезмерный шум на мостовой.

Запрещено сидеть на Испанской лестнице в Риме / © pixabay.com

Рим

Запрещено сидеть на Испанской лестнице, а также тащить по ней чемоданы. Штраф может составить 400 евро.

Калабрия

В Прая-а-Маре детям до 14 лет нельзя находиться на улице после 00:30. В случае нарушения родители должны будут уплатить штраф в размере 250 евро.

Отдельно итальянские власти ужесточили наказание за приобретение подделок. Туристы, покупающие фальшивые дизайнерские вещи, рискуют получить штраф до 7000 евро или даже тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Италия стремится защитить свое культурное наследие и природные ресурсы, призывая туристов к более ответственному поведению.

