Строители нашли в подвале дома большой ящик с золотом: почему у них изъяли клад (фото)

Сокровище, найденное в Бельгии / © VRT

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В Бельгии, в городе Дендермонде, строители сделали необычное открытие: в стене подвала они обнаружили замурованный ящик, наполненный слитками и старинными золотыми монетами. Стоимость клада оценивается примерно в 9 млн евро.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

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«Золото состоит из пронумерованных слитков и старых золотых монет, спрятанных в сундуке в подвале», — сказал Герт Хиллаерт из CAW Oost-Vlaanderen, общественной организации, которой принадлежит это здание.

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По оценкам, находка может стоить около 9 млн евро.

Золотые монеты, найденные в Бельгии. Фото: полиция Дендермонда

Сотрудники строительной компании не пытались забрать найденные драгоценности. О находке они сообщили владельцу здания и в полицию. Правоохранители изъяли клад и доставили его в безопасное место. Делом занялась прокуратура Восточной Фландрии.

Неизвестно, кому принадлежало золото, когда его замуровали, и почему кто-то решил спрятать клад именно в этом месте. Теперь следователи попытаются воссоздать историю клада. В этом могут помочь, в частности, номера, указанные на слитках.

Организация, которой принадлежит здание, CAW Oost-Vlaanderen, занимается оказанием помощи людям, оказавшимся в затруднительном жизненном положении. Пока выясняется, кому по закону принадлежит это имущество.

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Золотые слитки. Фото: полиция Дендермонда

Напомним, что сантехник во время ремонтавиллы в Вене случайно обнаружил замурованный в полу металлический сундук с золотыми монетами. Стоимость клада оценили примерно в 2,4 миллиона долларов.

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