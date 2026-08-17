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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Строители прокладывали трубу и нашли клад: под домом их ждали миллионы

Строители из Бельгии рассказали, как им удалось найти клад стоимостью почти 9 миллионов евро.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Строители во время демонтажа нашли клад

Строители во время демонтажа нашли клад

В Бельгии во время сноса дома рабочие нашли клад, стоимостью примерно 9 миллионов евро. Мужчины отметили, что сначала не поверили, что это настоящее золото.

Об этом сообщает VRT.

Строители должны были снести здание в Синт-Хиллис-Дендермонде, в ходе чего они обнаружили клад из золотых монет и слитков, замурованный в стене подвала.

«Нашей первой реакцией было, собственно, удивление, недоверие. Мы, конечно, не ожидали найти золото. Мы наткнулись на него во время земляных работ по прокладке трубы для канализационной системы», — сказал Кобе, местный строитель.

Руководитель строительной площадки Марио не мог поверить своим глазам.

«Они воскликнули: „Мы нашли золото!“ Я подошел посмотреть и поднял золото. Мы продолжали выкапывать всё больше монет и слитков. Только тогда до нас действительно дошло, что мы нашли. Это было странное ощущение», — рассказал Марио.

Строители сообщили о находке владельцам здания и в полицию. Они надеются, что им выплатят долю от найденного клада.

В настоящее время полиция выясняет, кому принадлежит золото.

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