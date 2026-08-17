- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 721
- Время на прочтение
- 1 мин
Строители прокладывали трубу и нашли клад: под домом их ждали миллионы
Строители из Бельгии рассказали, как им удалось найти клад стоимостью почти 9 миллионов евро.
В Бельгии во время сноса дома рабочие нашли клад, стоимостью примерно 9 миллионов евро. Мужчины отметили, что сначала не поверили, что это настоящее золото.
Об этом сообщает VRT.
Строители должны были снести здание в Синт-Хиллис-Дендермонде, в ходе чего они обнаружили клад из золотых монет и слитков, замурованный в стене подвала.
«Нашей первой реакцией было, собственно, удивление, недоверие. Мы, конечно, не ожидали найти золото. Мы наткнулись на него во время земляных работ по прокладке трубы для канализационной системы», — сказал Кобе, местный строитель.
Руководитель строительной площадки Марио не мог поверить своим глазам.
«Они воскликнули: „Мы нашли золото!“ Я подошел посмотреть и поднял золото. Мы продолжали выкапывать всё больше монет и слитков. Только тогда до нас действительно дошло, что мы нашли. Это было странное ощущение», — рассказал Марио.
Строители сообщили о находке владельцам здания и в полицию. Они надеются, что им выплатят долю от найденного клада.
В настоящее время полиция выясняет, кому принадлежит золото.