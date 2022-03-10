Строительный гигант Caterpillar вышел из РФ и пожертвовал миллион долларов в поддержку Украины: нюансы

Строительный гигант Caterpillar вышел из РФ и пожертвовал миллион долларов в поддержку Украины: нюансы

«Операции в России становятся все сложнее, включая перебои в цепочке поставки, а также санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших производственных мощностях в России»,- говорится в заявлении.

Американский строительный гигант – компания Caterpillar объявила о сворачивании своей бизнес-деятельности на территории России, а также о выделении более $1 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине.

Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте компании, передает Укринформ.

«Операции в России становятся все сложнее, включая перебои в цепочке поставки, а также санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших производственных мощностях в России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании выразили глубокое сожаление в связи с трагическими событиями, которые продолжают происходить в Украине на фоне агрессии РФ.

«Через Caterpillar Foundation мы жертвуем более $1 миллиона в поддержку как насущных, так и долгосрочных потребностей гуманитарного кризиса в Украине», — отметили в компании.

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