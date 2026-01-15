Строительный кран упал на поезд: как минимум 32 человека погибли (фото)

На месте трагедии / © Associated Press

В Таиланде строительный кран упал на поезд, следовавший из Бангкока в провинцию Убонратчатхани. Погибли не менее 32 человек, еще 66 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Кран сорвался при подъеме большого бетонного элемента и упал на вагоны поезда. Некоторые вагоны сошли с рельсов, один загорелся. На борту находился 171 пассажир — в основном школьники и рабочие. Среди пострадавших — годовалый ребенок и 85-летний мужчина, семь человек находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что авария произошла из-за халатности, нарушения проектных норм или некачественных материалов. Компания уже раньше фигурировала в деле обвала небоскреба в Бангкоке.

За последние семь лет в Таиланде произошло более 150 подобных аварий на транспортных и строительных объектах из-за слабого контроля безопасности.

Напомним, в Бангкоке обрушилась дорога, образовав воронку глубиной более 50 метров и площадью около 900 квадратных метров.