Строят 144 года: стало известно, когда завершится строительство храма Саграда Фамилия в Барселоне

Впрочем, строительство огромной противоречивой лестницы займет еще восемь лет.

Базилика Святого Семейства в Барселоне получила новую дату завершения строительства – 2026 год, которая наступит через 144 года после закладки первого камня.

Об этом пишет The Guardian.

Президент организации, которой поручено завершить шедевр Антонио Гауди, объявил, что дата совпадает со столетием со дня смерти архитектора постройки – 10 июня в 1926 году.

Эстеве Кэмпс заявил, что у них есть деньги и материалы для завершения здания, в том числе 172,5-метровой центральной башни, посвященной Иисусу Христу, который сделает собор Святого Семейства в Барселоне самым высоким зданием.

Хотя здание должно быть завершено к 2026 году, работа над скульптурами и декоративными деталями и, прежде всего, над противоречивой лестницей, ведущей к тому, что со временем станет главным входом, как ожидается, будет продолжаться до 2034 года.

Храм Святого Семейства / Фото: Associated Press

Когда работы начались в 1882 году, на этом месте были открыты сельскохозяйственные угодья, но в прошлые годы город разросся вокруг церкви. Лестница, которая простиралась бы через два больших городских квартала, должна привести к перемещению около 1 000 семей и предприятий.

Хотя некоторые исследователи Гауди отрицают это, Кэмпс настаивает, что лестница всегда была частью плана архитектора.

"Мы придерживаемся плана Гауди до последней буквы", — сказал он. "Мы его наследники и не можем отказаться от его проекта. План, представленный местным властям в 1915 году, подписанный Гауди, содержит лестницу".

Он добавил, что они ведут переговоры с мэром Барселоны Жауме Коллбони по этому плану, поскольку последнее слово остается за местными властями. "У меня нет хрустального шара, чтобы сказать мне, когда они примут решение", — сказал он.

Храм Святого Семейства / Фото: Associated Press

С момента своего основания Саграда Фамилия преследуется войной, запущенностью и нехваткой финансирования. Совсем недавно пандемия Covid привела к двухлетнему перерыву в работе на этом месте.

До появления массового туризма работы должны были финансироваться исключительно за счет раскаявшихся пожертвований грешников, что делало денежные потоки непредсказуемыми, и многие сомневались, что работы когда-нибудь будут завершены.

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В течение десятилетий туризм гарантировал стабильный доход: около 5 миллионов посетителей в год платят 25-40 евро за один визит. Чуть больше половины из 125 млн евро, которые приносят эти поступления, уходят в завершение работ. Как тратится все остальное, остается загадкой, поскольку церковь не обязана публиковать свои счета.

В 1936 году, в начале гражданской войны в Испании, анархисты подожгли крипту и уничтожили мастерскую Гауди, а также гипсовые модели, которые он сделал, чтобы помочь своим преемникам завершить работу. Архитектор Луис Бонет-и-Гари спас фрагменты и модели Гауди были тщательно собраны. Многие технические детали реализации замысла Гауди впоследствии обработал новозеландский архитектор Марк Берри, используя аэронавигационное программное обеспечение.

Храм Святого Семейства / Фото: unsplash.com

Собор Святого Семейства считается одним из чудес современного мира, но так было не всегда. Сальвадор Дали описывал ее "ужасную красоту", а Джордж Оруэлл считал ее "одним из самых отвратительных построек в мире" и комментировал, что анархисты продемонстрировали нехватку вкуса, не взорвав ее, когда у них была такая возможность.

Напомним, поляки начали массово скупать жилье в Испании, чтобы было куда бежать в случае войны. Больше всего недвижимостью в Испании интересуются отложившие деньги польские пенсионеры и молодые люди.

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