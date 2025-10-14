Сценарии распада РФ: политолог назвал 5 реальных линий раскола внутри страны

Политолог назвал 5 сценариев дистанцирования регионов от Москвы / © pexels.com

У России не будет классического распада. Зато эту страну ждет процесс дистанцирования разных регионов от Москвы, которая теряет свою роль единого центра и маркера идентичности путинской России.

Известный украинский политолог и социолог Виктор Небоженко написал об этом на своей странице в соцсети.

Небоженко отмечает, что во время исторических кризисов и войн главный центр России, несмотря на свое могущество, не справляется ни с внешними ударами, ни с внутренними проблемами. Территории инстинктивно начинают удаляться от политического «Центра-Москвы».

Виктор Небоженко напоминает, что Петр I в свое время справился с подобным кризисом, перенеся столицу из Москвы в Санкт-Петербург.

Николай II во время Первой мировой войны ограничился лишь изменением названия столицы на Петроград, что, по словам политолога, стало роковой ошибкой, ускорившей конец Российской империи.

Большевики, захватив власть, вернули столицу в Москву, которая с тех пор ревниво следила, чтобы ни один город в СССР не стал ее соперником. Вторая мировая война окончательно закрепила за Москвой статус города «самодержавия, величия» и судьбы России.

Война в Украине как катализатор кризиса

По словам Небоженко, ситуация изменилась после полномасштабного вторжения в Украину. Кремль надеялся быстро вернуть Украину в свое лоно как бывшую «жемчужину СССР», но столкнулся с ярым сопротивлением. Более того, Украина переносит военные действия на территорию РФ, что создает неравномерное бремя войны для разных регионов России.

«Одним регионам приходится терпеть мощное военное давление ВСУ, а другие регионы России не чувствуют войны, наслаждаются жизнью и даже зарабатывают на этой войне», — подчеркивает эксперт.

Пять «реальных Россий»

Политолог утверждает, что по мере ухудшения ситуации на фронте для Владимира Путина в РФ стали оказываться скрытые, но реальные границы между разными частями страны. Критериями этого латентного проявления являются:

отношение к «СВО» (преступной войне в Украине).

международная изоляция путинской России

ухудшение экономической ситуации.

напряженное отношение к Центру-Москве, оказавшемуся неспособным вывести РФ из кризиса.

Пока Небоженко четко выделяет пять «реальных Россий».

Московская Россия: Огромный 17-миллионный мегаполис, вовлекавший в себя власть и собственность страны. Москва не чувствует бремени войны и делает вид, что в мире ничего не происходит. Провинциальная Россия (включая большие этнические локации): Для них война и трудности еще не начались. Кавказ: Регион, давно не подчиняющийся Центру и являющийся источником агрессивной миграции в Москву. Кавказ, по мнению Небоженко, только ждет резкого обострения ситуации в столице, чтобы заявить о своих правах и планах. Европейская часть России: Вовлечена в войну, но неожиданно поняла, что в РФ не действует принцип солидарности. Ни Москва, ни другие регионы не сочувствуют бедам попавших под удары городов и сел и не спешат им на помощь. «Поэтому в наших интересах, чтобы именно европейская часть России раньше других почувствовала себя 'заброшенной' Центром», — отмечает политолог. Дальний Восток и Сибирь: Этот регион уверен, что война не продвинется дальше Европейской части и не коснется их. Некоторые жители тайно рассчитывают не на защиту Москвы, а на милость и защиту Китая, плотно опекающего эти регионы.

Сочетание негативных факторов и неспособность Москвы справиться с кризисом создает благоприятные условия для усиления дистанцирования этих пяти «Россий» от центра.

