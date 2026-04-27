Сценарий нападения России на Европу: топ военный НАТО сказал, насколько он реален
Россия готовит новую агрессию, и ее цель — Европа. Есть конкретные факты, которые говорят об этом, считают в НАТО.
Россия представляет основную и наиболее существенную угрозу европейской безопасности, которая проявляется через широкий спектр военных, гибридных и информационных действий.
Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
«Гибридные и нетрадиционные угрозы уже имеют место и будут продолжаться. Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела раньше. Раньше я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я даю вам самим понять, кто может стать целью», — сказал он.
Драгоне дал понять, что это не только страны Балтии: «Знаете, не только они. Но мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем ситуацию на Юге».
Угроза для НАТО
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.