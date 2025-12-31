Сценарий "защиты русскоязычных": в какие страны Россия готовит вторжение в 2026 году

Владимир Путин / © Associated Press

Страны Балтии ужесточают меры безопасности, ожидая роста российской агрессии уже в следующем году. Литва начала подготовку к возможному подрыву мостов на границе с Российской Федерацией как превентивную меру на случай вторжения. По словам аналитиков, именно этот регион может стать первым, кто примет на себя удар новых провокаций Москвы.

Такое мнение высказал председатель ОО «Центр спільних дій», бывший вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции (2005 г.) Олег Рыбачук для «24 Канала».

Он выразил мнение, что война России против НАТО, скорее всего, будет носить гибридный характер. Кремль будет продолжать испытывать Альянс на прочность, но будет избегать лобового столкновения на начальных этапах.

«Здесь не говорится о полномасштабных действиях с применением танков и авиации, а скорее о гибридных методах войны, которые Россия уже отработала — от кибератак до общественных беспорядков», — отметил Рыбачук.

По его словам, провокации на европейском театре боевых действий будут усиливаться. Это станет настоящим экзаменом для Европы на готовность применить 5 статью НАТО (коллективная оборона) и проверкой решимости США как главного союзника.

Разыгрывание карты «русскоязычных»

Особую обеспокоенность вызывает активизация пророссийских настроений внутри стран Балтии. Эксперты фиксируют попытки Кремля повторить сценарий «защиты ущемленного русскоязычного населения», что предшествовало вторжению в Украину.

«Один из литовских аналитиков уже говорил, что активность зашкаливает — русскоязычные граждане выходят на протесты, собираются на митинги и всячески демонстрируют, что их "права незащищенные"», — подчеркнул Рыбачук.

Именно внутренняя дестабилизация может стать поводом для введения «миротворцев» или гибридных войск РФ.

Кроме того, Москва пытается поднять ставки в глобальной игре. Заявления Кремля о готовности поддержать Китай в случае конфликта за Тайвань, а также информационные вбросы об атаках на резиденции Путина свидетельствуют о попытке надавить на Соединенные Штаты перед возможными переговорами.

В этом контексте Литва и другие страны Балтии становятся заложниками имперских амбиций РФ, что заставляет их готовиться к радикальным шагам, включая физическое уничтожение инфраструктуры на границах.

Напомним, по данным CNN, ведущие военные эксперты и разведчики на закрытой конференции в Лондоне предупредили, что Запад катастрофически не готов к возможному прямому конфликту с Россией.

По оценкам разведки, Москва может готовиться к войне с НАТО уже в 2027-2029 годах, в то же время гибридные атаки РФ — диверсии, дроны и глушение GPS — фактически продолжаются уже сейчас.

Аналитики подчеркивают, что европейские планы обороны не соответствуют реальным возможностям, а время на подготовку измеряется несколькими годами.