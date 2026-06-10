Стубб отказался быть переговорщиком с Россией по Украине — что заявил

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах между Украиной и Россией, хотя его кандидатуру ранее поддержал один из ведущих украинских политиков.

Об этом Стубб сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто, сообщает финский телеканал MTV Uutiset.

Украина предложила кандидатуру Стубба

Накануне глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко заявил, что именно президент Финляндии мог бы представлять Европу на возможных переговорах по прекращению войны.

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По словам украинского политика, Стубб — опытный дипломат, хорошо понимает ситуацию вокруг российско-украинской войны и имеет эффективные контакты с президентом США.

Однако сам финский лидер от этой роли отказался.

Президент Финляндии подчеркнул, что ведущую роль в возможном переговорном процессе должны играть крупнейшие страны Европы.

«Лично я не вижу себя представителем по этому вопросу. Считаю важным, чтобы этот процесс возглавляли крупные игроки — Франция, Германия и Великобритания», — заявил Стубб.

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По его мнению, именно так называемая группа E3 обладает наилучшими возможностями для представления европейской позиции.

В то же время он отметил, что такие страны как Финляндия или Норвегия могут помогать переговорному процессу на втором плане и способствовать дипломатическим контактам.

Призвал к диалогу с Путиным

Отдельно президент Финляндии заявил, что Европе следует начать прямые дипломатические контакты с российским руководством.

По его словам, сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции, поэтому пришло время для дипломатических шагов.

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«Сейчас именно тот момент, когда Европа должна установить контакт с руководством России, а точнее с президентом Владимиром Путиным, и вести дипломатические переговоры», — сказал Стубб.

В то же время, он не уточнил, в каком формате могут происходить такие контакты и кто именно должен представлять Европу на возможных переговорах.

Между тем, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа не может одновременно быть главным союзником Украины и нейтральным посредником в потенциальных переговорах между Киевом и Москвой по завершению войны.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее выступил за масштабное расширение Европейского Союза. Он высказал мнение об увеличении блока от 27 до 40 государств, а среди потенциальных кандидатов на вступление следует рассматривать Украину, Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию.

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