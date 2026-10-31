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Категория
Мир
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Стубб передал Путину два послания от Зеленского: о чем в них шла речь

В ходе беседы с Путиным финский президент обсудил дальнейшие действия России на переговорах в Абу-Даби.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Александр Стубб

Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным передал ему два послания от президента Украины Владимира Зеленского. Киев предлагает провести двустороннюю встречу на уровне лидеров, а также обсудить меры по деэскалации войны и возможное перемирие в отдельных сферах.

Об этом Стубб рассказал в интервью финскому онлайн-изданию Yle.

По словам президента Финляндии, первое обращение украинского лидера касалось необходимости прямой встречи с Путиным для обсуждения территориальных вопросов и безопасности.

«Во-первых, он хотел бы провести двустороннюю беседу с президентом Путиным и обсудить, в частности, территориальные вопросы и безопасность», — рассказал Стубб.

Второе предложение Киева касалось мер по деэскалации боевых действий. В частности, речь шла о возможности достижения договоренностей о прекращении огня в отдельных сферах, имеющих критическое значение для гражданского населения и функционирования государства.

Среди возможных направлений такого перемирия Стубб назвал энергетику и энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность, обмен военнопленными и защиту инфраструктуры в целом.

Президент Финляндии также отметил, что в ходе беседы стороны обсудили дальнейшие действия России на переговорах в Абу-Даби.

Стубб оценил беседу как шаг к укреплению доверия

Отвечая на вопрос журналистки о том, приблизил ли его телефонный разговор с Путиным перспективу мира, Стубб дал сдержанную оценку его результатам.

По его словам, сам по себе этот контакт не означает непосредственного продвижения к мирному соглашению, однако может способствовать укреплению доверия между сторонами.

«Наверное, шага назад не сделано, но и без слов понятно, что первый звонок — это скорее шаг, вселяющий доверие», — отметил президент Финляндии.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы открыт для контактов «со всеми», если это поможет вывести переговоры о прекращении войны в Украине на «мирную траекторию».

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