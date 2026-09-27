Стубб рассказал рецепт борьбы с российской угрозой и сказал, боится ли он вторжения в Финляндию

Александер Стубб / © ТСН

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В то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может распространить свою войну за пределы Украины, президент Финляндии Александер Стубб выбирает более спокойный тон и не разделяет опасений, что РФ нападет на его страну.

Об этом Стубб заявил в интервью Fox News.

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Он заверил, что Финляндия готова к агрессии Москвы, и поблагодарил Дональда Трампа за более активное стремление к переговорному прекращению войны.

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«Я думаю, что мы, безусловно, в лучшем положении, чем были до прихода президента Трампа», — сказал Стубб в интервью перед камерой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «За последние полтора года он удвоил усилия, пытаясь найти решение для мира с такими переговорщиками, как Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и многие другие».

Стубб, активно участвовавший в дипломатических усилиях, сказал, что он и премьер-министр Норвегии работали преимущественно «в бэк-офисе», передавая информацию между Украиной, Соединенными Штатами и европейскими правительствами.

«Я думаю, что он (Трамп — Ред.) действительно упорно работает, и, надеюсь, мы найдем решение», — сказал Стубб.

Стубб избрал более спокойный тон, когда его спросили о предупреждении Зеленского о том, что Россия в конце концов может напасть на другие европейские страны, в частности на Финляндию, имеющую самую длинную границу с Россией.

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«Как главнокомандующий в Финляндии, я имею в виду всю соответствующую информацию, но просто не вижу для нее фактической основы», — сказал Стубб.

Это не значит, подчеркнул он, что Москва перестала атаковать Европу.

Стубб различал «кинетическую» войну, которую Россия ведет в Украине, и то, что он назвал более широкой «гибридной» кампанией в Европе, указывая на кибератаки, саботаж и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

«Мы должны рассматривать это как кампанию», — сказал он. «Россия пытается запугать Европу, испугать нас и залезть нам в головы».

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Стубб сказал, что Финляндия, страна с населением 5,6 миллиона, может позволить себе такое отношение именно потому, что десятилетиями она готовилась к потенциальной угрозе со стороны своего восточного соседа.

«Мы спокойны, потому что мы готовы», — сказал он.

Он указал на обязательную военную службу в Финляндии, резервные силы, артиллерию, дальнобойные возможности и разветвленную сеть гражданских укрытий.

Этот сдерживающий фактор получил еще одно усиление всего за несколько дней до поездки Стубба в Нью-Йорк. Финляндия закупает 64 истребителя F-35A для замены своего парка F/A-18 Hornet в соответствии с решением о закупке, объявленным правительством Финляндии.

«У нас обязательна военная служба. Я проходила свою, сын мой проходил свою. У нас есть женщины, проходящие ее добровольно. У нас более 60 F-18. Мы только что купили 64 F-35, два первых из которых прибыли. У нас есть ракеты дальнего радиуса действия, воздушные, наземные и морские. Мы можем мобилизовать 280 000 военнослужащих в течение нескольких дней в конфликтной ситуации. Кроме того, у нас есть мины. И у нас самая большая артиллерия в Европе вместе с Польшей… Кроме того, у нас есть гражданские хранилища для более 4,4 миллионов человек из 5,6», — сказал он.

По мнению Стубба, уровень готовности в сочетании с членством Финляндии в НАТО делает прямое нападение России маловероятным.

«Мы чувствуем, что мы очень хорошо подготовлены, и это дает нам достаточно сильный… сдерживающий фактор, чтобы мы не верили, что Россия собирается испытать такую страну, как Финляндия», — сказал Стабб. «И, конечно, вишенкой на торте является то, что теперь мы являемся гарантами безопасности в Альянсе НАТО».

Ранее президент Финляндии Стубб публично обратился к Маску с неожиданным призывом по Украине.

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