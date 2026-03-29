Стубб заявил, что украинский дрон залетел в Финляндию: как он там оказался

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал утренний залет дронов на территорию его страны.

Об этом Стубб написал в соцсети Х.

Он заявил, что одна из дронов — украинского происхождения.

Реклама

«Сегодня утром дроны забрели на территорию Финляндии. Подтверждено, что у одного из них украинское происхождение», — написал глава Финляндии.

Стубб заверил, что военной угрозы для его граждан нет.

«Наши власти немедленно отреагировали на ситуацию. Я благодарю власти за их оперативные действия. Расследование инцидента продолжается. Мы внимательно следим за ситуацией. Власти готовы реагировать на будущие инциденты. Финляндия готова контролировать и защищать свою территорию», — подытожил он.

Напомним, сегодня утром, 29 марта, Министерство обороны Финляндии заявило о нахождении в воздушном пространстве страны беспилотников. Один из дронов был идентифицирован, как Ан-196 «Лютый», украинский ударный дальнобойный дрон.

Реклама

По мнению премьера Финляндии Петери Орло, дроны, вероятно, являются украинскими и сбились с курса из-за работы российской РЭБ.

Этот инцидент произошел на фоне украинской атаки на ключевой нефтетерминал РФ «Усть-Луга» в Ленинградской области РФ.

Украинские дроны в странах Балтии

Ранее, в ночь на 25 марта на территории Эстонии и Латвии зафиксировали падение оказавшихся украинскими беспилотников. В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры, что повлекло за собой взрыв, однако обошлось без пострадавших. Обе страны уже приступили к официальным расследованиям этих инцидентов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответственность за инциденты с украинскими дронами на территории Эстонии, Латвии и Литвы полностью несет Россия, ведущая агрессивную войну.