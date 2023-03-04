Студент 17 лет назад пошел в бар – с тех пор его никто не видел: загадочная история исчезновения

В США студент пошел в бар со своим другом, но это был последний раз, когда его видели.

В США 27-летний студент медицинского колледжа Университета штата Огайо Брайан Шаффер 17 лет назад пошел в бар со своим соседом по комнате, чтобы отпраздновать начало весенних каникул. После этого мужчина исчез, его больше никто не видел.

Об этом пишет Mirror.

Уильям Флоренс и Брайан Шаффер отправились в бар "Гадкий тунец" около 22:00, 31 марта 2006 года. В баре друзья расслаблялись, выпивая шоты и играя в алкогольные игры. Позже ребята направились в район Арена и Шорт-Норт. Подруга Уильяма, Мередит Рид, предложила подвезти их обратно в "Гадкий тунец", где они продолжат свою ночь.

На записях камер видеонаблюдения снаружи видно, как они втроем едут эскалатором ко входу на втором этаже бара около 1:15 ночи 1 апреля 2006 года.

Затем Брайан, около двух часов ночи, вышел на улицу, и его видели, как он говорил с двумя женщинами, прежде чем пропал.

Мередит и Уильям несколько раз пытались позвонить Брайану, но он не отвечал, и звонки направлялись прямо на голосовую почту. Пара ушла домой после того, как бар закрылся, и думала, что на следующий день Брайан свяжется с ними.

Рэнди Шаффер, отец Брайана, тоже пытался дозвониться своему сыну, но Брайан не брал трубку, что очень волновало его.

А в понедельник утром Брайану забронировали рейс, чтобы он увидеться со своей девушкой, но он так и не появился в аэропорту.

В тот день Брайана Шаффера объявили в розыск, на поиски студента-медика было направлено более 50 полицейских.

Друзей и семью Брайана допросили, они прошли проверку на детекторе лжи, за исключением его соседа по комнате Уильяма, отказавшегося от прохождения детектора.

Алексис Ваггонер, девушка Уильяма, каждый день звонила на его мобильный в надежде, что он поднимет трубку, но он не отвечал.

Однако через пять месяцев после исчезновения Брайана, в сентябре 2006, его телефон снова заработал, Алексис трижды звонила по телефону любимому, надеясь, что он еще жив.

Но поскольку на его телефоне не было включено GPS, его местонахождение не удалось установить, а оператор мобильной связи утверждал, что это могла быть случайность.

Департамент полиции Колумба после проверки всех доступных камер возле бара "Гадкий тунец" предположила, что Брайан мог переодеться или покинуть бар через строительный выезд.

Однако родители пропавшего студента отвергают эти теории, поскольку утверждают, что его ждало светлое будущее и ему не от чего скрываться.

Телефон, кредитные карты и банковские счета Брайана были неактивны более года, из-за чего его семья начала верить, что он уже никогда не вернется.

Однако в 2020 году произошел возможный прорыв в поисках пропавшего, когда в социальных сетях разместили фото, на котором был изображен мужчина, похожий на Брайана, в мексиканском городе Тихуана. Но после тщательного анализа лица ФБР оказалось, что это бездомный.

ФБР составило портрет Брайана, чтобы показать, как он может выглядеть сейчас, но, к сожалению, никаких сообщений о нем не было.

За информацию о его местонахождении предложили вознаграждено в размере $100 000 тысяч.

И, несмотря на теорию, что Брайан якобы живет в другой части света и под новым именем, по словам полиции, это никогда не будет доказано.

Напомним, американский адвокат был осужден пожизненно за убийство жены и сына.

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