Студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды агентом по недвижимости – фото

Французский студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды в Турции, которую ему сделал агент по недвижимости, выдававший себя за хирурга.

Об этом сообщает Metro.

24-летний Матье Вижье Латур приехал в Стамбул в марте, чтобы сделать пересадку, которая обошлась ему всего в 1300 евро – в пять раз дешевле, чем эта процедура стоит во Франции.

Молодой француз записался на операцию, увидев, что клиника имеет одобрение Министерства здравоохранения Турции, рассказал французским СМИ его отец Жак. Но процедура оказалась сплошной катастрофой.

Матье Латур

Во время операции, в ходе которой 4 000 трансплантатов были удалены с затылка Вижье Латура и пересажены на лицо, врач потерял около 1 000 трансплантатов. Это привело к тому, что борода Матье начала расти нерегулярно, плохо спланировано, волосы прорастали под неестественными углами по всему лицу, что причиняло ему страдание.

Его отец рассказал BFM TV: "Когда она начала отрастать, она была похожа на ежа, она была неуправляемой. Он страдал, ему было плохо. Ему было больно, он страдал от ожогов и не мог спать".

Матье Латур

Позже Матье изучил информацию о хирурге и обнаружил, что у него не было квалификации – он был агентом по недвижимости.

В результате неудачной операции студент впал в глубокую депрессию и страдал тяжелым дисморфическим расстройством тела – психическим расстройством, которое заставляет людей зацикливаться на дефектах своей внешности. Позже его семья обратилась к бельгийскому специалисту, пытавшемуся исправить операцию, но сказал Матье, что его кожа головы никогда не восстановит участок, где были утрачены трансплантаты.

"Он попал в замкнутый круг и не мог из него выйти", – сказал его отец.

Матье Латур

Через три месяца после первой операции Матье покончил с собой в своем студенческом общежитии в Париже, сообщает Telegraph.

Сейчас его отец проводит кампанию по повышению осведомленности о рисках, связанных с недорогим, на первый взгляд, оздоровительным туризмом. Он сказал, что было бы "данью памяти Матье", если бы шокирующий опыт его сына помог предотвратить повторение подобных трагедий.

Напомним, 20-летняя женщина перестала есть, пить и двигаться после того, как ее отругал на работе руководитель. Она нуждается в напоминаниях, чтобы сходить в туалет.

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