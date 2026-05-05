Студент превратил хобби в бизнес, чтобы оплатить обучение: история успеха

Пасека помогает оплачивать обучение в университете / © pixabay.com

Реклама

Получение высшего образования в США — удовольствие не из дешевых, и молодежь часто ищет дополнительный заработок в сфере обслуживания. Однако 23-летний американец Энтони Ондо решил не тратить время на работу в кафе или на рецепциях. Студент, узучающий устойчивый бизнес в Университете Чатем в Питтсбурге, создал собственное пчеловодческое хозяйство на полсотни ульев и теперь успешно покрывает стоимость своего обучения.

Об этом необычном подходе к финансированию высшего образования пишет Business Insider.

Гибкий график и прибыль с первого дня

Благодаря сбору урожая дважды в год Энтони получает достаточное количество средств для закрытия университетских счетов. Юноша объясняет, что хотя и имеет небольшие стипендии и частичный государственный заем, львиную долю расходов покрывает именно продажа меда. Причем бизнес оказался столь удачным, что начал приносить деньги буквально с первого дня своего существования.

Реклама

Предприниматель называет такой формат идеальной подработкой для студента. Уход за пчелами не привязывает его к жесткому графику работы с 9 до 5, оставляя достаточно времени на лекции и подготовку к экзаменам.

Случайный опыт, ставший делом жизни

Любопытно, что любовь к пчеловодству возникла у парня вполне спонтанно. Летом сразу после окончания школы Энтони вызвался помочь родственнику своего товарища скачать мед на местной пасеке. И хотя уже на пятнадцатой минуте он получил свой первый укус, это только разожгло его интерес. Сначала Ондо ухаживал за несколькими семьями насекомых чисто для себя, а уже в начале 2024 года его увлечение переросло в официально зарегистрированную компанию.

Банка меда вместо арендной платы

Когда предприятию понадобилось больше места для новых ульев, Ондо избрал креативный путь зума, отказавшись от поиска традиционных инвесторов. Он брал свою продукцию и уходил знакомиться с местными жителями. Парень предлагал владельцам частных участков разместить ульи на их подворьях в обмен на свежий мед. Короткая дегустация и искреннее общение делали свое дело — люди соглашались на такой натуральный бартер.

Сегодня объемы производства Энтони измеряются тысячами литров меда. Студент тщательно выбирает партнеров и поставляет свой продукт локальным кафе, мелким бизнесам и соседним фермерским хозяйствам, активно популяризируя потребление местного продукта.

Реклама

Доверие от университета

Энергичность и профессионализм юноши оценили и в его альма-матере. Энтони доверили управление двумя дополнительными пасеками, расположенными на территории Eden Hall — масштабного университетского экологического комплекса, где студенты на практике изучают принципы устойчивого развития.

Как отмечает Эмили Геффернан, декан факультета экологии и окружающей среды, университет стремится воспитывать настоящих новаторов, способных превратить свою страсть в карьеру. По ее мнению, история Энтони Ондо — блестящий пример того, как молодежь может эффективно сочетать заботу об окружающей среде со стабильным заработком.

Напомним, 45-летняя Эмма Гарнер из Великобритании променяла карьеру в юридической сфере на необычный бизнес. Уборка за собаками принесла ей сотни клиентов и предоставила возможность купить дом.

Новости партнеров