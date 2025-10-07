Студент рассказал ChatGPT о преступлении и получил приговор

ChatGPT / © Pexels

Неожиданный поворот в судебной практике: в США переписка с чат-ботом ChatGPT стала ключевым доказательством по делу против 19-летнего студента Университета Миссури. Молодой человек, устроивший погром на территории кампуса, был арестован после того, как признался искусственному интеллекту в совершенном.

Об этом сообщает Bild.

Студент повредил 17 автомобилей, разбив оконные стекла и помяв корпуса. Камеры наблюдения подтвердили его присутствие с поличным, но решающим доказательством оказалось его собственное сообщение к ChatGPT.

Вскоре после инцидента молодой человек спросил чат-бот, попадет ли он в тюрьму. В этой же переписке он прямо признался: "Я действительно разбил эти никудышные машины".

Следователи расценили эту переписку как признание вины, что и явилось главным аргументом в суде.

Студента арестовали и обвинили в умышленном повреждении имущества. В настоящее время он находится в тюрьме округа Грин. Ему назначен залог в размере 7500 долларов.

В США следователи получили доступ к переписке студента с ChatGPT с его согласия.

Для сравнения: в Германии подобные действия возможны только по решению суда. Однако в Германии, по решению Высшего земельного суда Бремена, полиция может даже принудительно разблокировать телефон с помощью отпечатка пальца, если это необходимо для расследования преступления.

