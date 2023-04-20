Студента из Казахстана похитили в РФ и отправили воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнер"

В МИД Казахстана в свою очередь заявили, что студент "добровольно подписал контракт".

Студента из Казахстана Магулана Бекенова насильно завербовали в ЧВК "Вагнер" и отправили воевать против Украины.

Об этом сообщила его мать Альмира Бекенова, передает "Сибирь. Реалии".

23-летний парень учился в Томском госуниверситете, но в марте этого года вместо Томска внезапно оказался в Краснодарском крае РФ. Метери он сказал, что никаких "контрактов" не подписывал и от гражданства Казахстана не отказывался.

"Якобы к своей девушке поехал, с которой никто из семьи даже не знаком. Когда стала выяснять, оказалось, что неизвестные его по сути похитили и завербовали в ЧВК "Вагнер". Я выбила встречу с ним на хуторе Молькино, там всюду вывески этих вагнеровцев. С сыном толком поговорить не дали, он в ужасном состоянии, но он подтвердил, что никаких контрактов не подписывал", – сообщила Бекенова.

По ее словам, 12 апреля студента отправили в зону боевых действий.

Дулат Бекенов, дядя пропавшего парня обраается ко всем выходцам из Средней Азии, чьи дети учатсяв России, чтобы забирали их домой.

"Пропал наш пацан, и вряд ли мы его когда-то увидим в живых. Предупредите своих родственников, чьи дети учатся в России. Из-за того, что Пригожину теперь не дают зеков для восполнения потерь, он стал отлавливать азиатов и фактически против воли вербовать их в ЧВК. Будь проклят этот грёбанный путинский "русский мир", – заявил он в комментарии Ratel.kz.

Ка сообщает издание Zakon.kz, в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что студент "добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

Ранее гражданин Казахстана рассказал, как ему удалось спасти из Ворзеля несовершеннолетнюю девочку, которую насиловали российские солдаты. Мать ребенка россияне убили.

Напомним, что два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

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