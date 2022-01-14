Стянули полсотни техники: в оккупированном Крыму РФ устроила учения противокорабельных ракетных комплексов

В маневрах привлечены около 50 единиц военной и специальной техники.

В незаконно аннексированном украинском Крыму начались военные учения РФ с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Об этом 14 января сообщило Минобороны РФ.

В общей сложности к учениям привлечено около 50 единиц военной и специальной техники.

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"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) Балл и Бастион ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", — говорится в сообщении.

В РФ ожидают, что боевые расчеты проведут комплексное обучение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей. Россияне проводят учения в Крыму, как говорят, пытаясь отработать действия военных по обороне побережья "от атак условного противника".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают главе Кремля Владимиру Путину варианты "в случае ухудшения ситуации вокруг Украины".

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