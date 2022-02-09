Стычки между мусульманами и индуистами: в Индии вспыхнул конфликт из-за запрета хиджабов в школах

Стычки между мусульманами и индуистами: в Индии вспыхнул конфликт из-за запрета хиджабов в школах

Запрет регионального правительства штата Карнатака на ношение хиджабов привел к массовым протестам и насилию.

Индийский штат Карнатака временно закрыл свои учебные заведения из-за скандала по поводу ношения хиджабов.

Об этом сообщает The Guardian.

Запрет регионального правительства на ношение хиджабов привел к массовым протестам и насилию.

Проблема началась в январе, когда шесть студенток-мусульман устроили недельный протест после того, как им сказали снять хожу или прекратить посещать уроки.

На прошлой неделе другие колледжи в штате начали применять запреты после того, как некоторые индуистские студенты, поддержанные правыми индуистскими группами, выступали против ношения хиджабов. Индуисты в свою очередь заявляют: если можно носить хиджабы, то тогда им нужно разрешить носить традиционные шафрановые шали.

Студенты-мусульмане утверждали, что их право на свободу религии нарушается. По их словам, в некоторых колледжах вводят "религиозный апартеид" — девушек в хиджабах держат в отдельных классах. Протесты переросли в жестокие стычки между мусульманами и индуистами, что вынудило полицию разгонять толпу и стрелять в воздух.

#KarnatakaHijabRow, когда #hijabi student arrives в PES college в #Mandya. She gets heckled by students wearing #saffronshawls chanting #JaiSriRam. Ше raises her hand says " #AllahuAkbar befor being escorted by college staff. Video courtesy: Digvijaya News. #Karnataka — Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 8, 2022

После столкновений между мусульманами и индуистами администрации школ запретили любую религиозную символику и одежду, "нарушающую равенство, целостность и общественный правопорядок".

Сейчас дело рассматривается в индийском суде. Власти же призывают студентов и других граждан "сохранять мир и согласие". Министр образования штата Карнатака в комментарии ВВС сказал, что студентов подстрекают к протесту "негодяи" и виной в столкновениях является политика.

Напомним, что в Индии "продавали" мусульманок на аукционе: среди "лотов" — нобелевская лауреатка и известная актриса.

Читайте также: