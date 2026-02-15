"Стыд исчез": Обама жестко раскритиковал Трампа из-за унизительного видео

Барак Обама / © Getty Images

Барак Обама подверг критике видео, опубликованное на странице Дональд Трамп в соцсети Truth Social, в котором его и Мишель Обаму изобразили в виде обезьян. В то же время, экспрезидент прямо не упомянул имени Трампа.

Об этом Обама сказал в интервью BBC.

По словам Обамы, "большинство американцев считают такое поведение глубоко тревожным". Он подчеркнул, что понятие стыда и приличия, которыми ранее руководствовались государственные служащие, сейчас фактически исчезли.

"В социальных сетях и на телевидении разворачивается клоунское шоу. И, кажется, больше нет никакого стыда у людей, ранее считавших, что должность требует определенного порядка, приличия и уважения", - отметил Обама.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался извиняться за публикацию скандального видео в Truth Social, в котором Барак Обама и его супругу Мишель Обама изобразили в виде обезьян. Трамп подтвердил, что ролик удалили с платформы, объяснив это тем, что "некоторым людям не понравилось изображение".

