В нидерландском городе Зволле суд был вынужден отменить свидетельство о браке у пары, которую женили речью, написанной с помощью чат-бота ChatGPT. Нидерландская прокуратура считает, что во время речи не прозвучали необходимые для заключения официального брака слова.

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда. В то же время, общественный вещатель страны NOS рассказал детали этого дела.

Кто был виноват в расторжении брака

Это произошло еще весной прошлого года. В Нидерландах провести брачную церемонию может любой желающий — для этого нужно лишь зарегистрировать соответствующую заявку в местном муниципалитете, и заявитель становится на один день законным регистратором браков.

Этой возможностью и воспользовалась пара, пригласившая своего знакомого стать таким регистратором. Но знакомый, по просьбе пара сделать всю процедуру «легкой», написал «легкую брачную речь», причем сделал это с помощью чат-бота ChatGPT.

Свадьба произошла 19 апреля 2025 года. Однако позже, когда в муниципалитет попал текст речи регистратора, чиновники забили тревогу и обратились в прокуратуру. Последняя передала дело в суд — и брак пары был расторгнут.

Текст речи, созданный ChatGPT

Вот весь текст, на который удосужились однодневный регистратор и чат ChatGPT.

«(Имя мужа), обещаешь ли ты, что будешь рядом с (имя женщины) сегодня, завтра и каждый следующий день? Смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга — при любых обстоятельствах в жизни? Каков ваш ответ на это? (Имя женщины), ты согласна ты выбрать (имя мужа), и выбирать его снова и снова? Продолжаете ли вы поддерживать друг друга, дразнить друг друга, держаться вместе, даже если и когда жизнь становится тяжелой? Каков будет ваш ответ на это?»

После соответствующих ответов пара регистратор завершил процедуру заключения брака фразой:

«Тогда я вам заявляю: вы сейчас пара. И не просто муж и жена, а прежде всего команда, безумная пара, любовь друг друга и дом друг друга. Теперь вы можете первыми поздравить друг друга поцелуем. Поздравляю, теперь вы официально муж и жена».

Что не так с речью

На первый взгляд это схоже с американской традицией давать брачные клятвы друг другу. Но американские брачные клятвы могут быть любыми по форме и содержанию. А в речи брачного регистратора в Нидерландах должна прозвучать определенная формула.

Как пояснили в суде, вышеприведенная «брачная речь свидетельствует, что мужчина и женщина не сделали заявления о том, что они будут выполнять все обязательства, юридически связанные с браком, как того требует гражданский кодекс Нидерландов».

Будет ли пара заключать новый брак

Решение суда ошеломило пару — они говорят, что не осознавали собственной ошибки и ошибки регистратора, пока дело не дошло до Фемиды. Причем паре была важная дата свадьбы. Они просили суд «сохранить начальную дату свадьбы».

Но судья отказал. «Суд понимает, что дата свадьбы, указанная в брачном акте, важна для мужчины и женщины, но не может игнорировать то, что говорит закон», — говорится в решении суда.

Так что пара теперь будет заключать новый брак — с новой датой свадьбы.

