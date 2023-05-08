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Суд Берлина все же запретил демонстрацию российских флагов 9 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Суд Берлина все же запретил демонстрацию российских флагов 9 мая

В Берлине запретили демонстрацию российских флагов на 8 и 9 мая / Фото: DPA

8 и 9 мая на памятных мероприятиях в Берлине запрещено вывешивать русские флаги.

Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу на позиции города и запретил публичную демонстрацию 8 и 9 мая российских флагов и символики.

Об этом информирует издание RBB.

Согласно решению суда, 8 и 9 мая на памятных мероприятиях в Берлине запрещено вывешивать российские флаги.

Суд постановил также запретить демонстрацию и ношение флага СССР, а также георгиевских лент. Решение обжалованию не подлежит.

Таким образом, Высший административный суд отменил решение административного суда, который в пятницу удовлетворил безотлагательное заявление против запрета российских флагов.

Напомним, ранее сообщалось, что телеграмм-каналы России распространяют фото- и видеоконтент, якобы подтверждающий размещение советского флага над зданием немецкого Бундестага.

Кроме того, мы ранее информировали, что административный суд Берлина 6 мая отменил запрет на размещение флагов Украины.

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Дата публикации
Просмотры
362
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