Суд Франции признал Саркози виновным в преступном заговоре: подробности приговора

экспрезидента Франции Николя Саркози приговорили к 5 годам заключения / © Associated Press

Реклама

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам заключения с отсрочкой исполнения приговора. По вредикту суда, Саркози «вызовут в прокуратуру в течение месяца для уведомления о дате заключения под стражу», а также его апелляция, которую по данным французских СМИ адвокаты подают «просто сейчас», не приостановит исполнение приговора. Этот приговор оказался строже, чем ожидалось, но гораздо мягче наказания, которого требовала прокуратура.

Об этом сообщает The Guardian.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре в рамках коррупционного процесса. В то же время суд в Париже оправдал политика по нескольким более серьезным обвинениям, таким как незаконное финансирование избирательной кампании и растрата. За совершенные преступления прокуратура просила Саркози семь лет заключения, штраф в размере 300 тысяч евро и пятилетний запрет заниматься политикой.

Реклама

По информации Financial Times, судьи не смогли «установить доказательство того, что поступающие из Ливии деньги» были «в конце концов» использованы для финансирования предвыборной кампании 2007 года, что привело к снятию главных обвинений в коррупции. Однако судьи признали Саркози виновным в сговоре с целью совершения преступления.

Суть обвинений: деньги Каддафи за реабилитацию имиджа

Дело касается обвинений в том, что Николя Саркози взял миллионы ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования своей президентской кампании в 2007 году. Прокуратура утверждала, что существовало соглашение об «услуге за услугу»: Саркози должен помочь ливийскому лидеру реабилитировать его международный имидж в обмен на наличные деньги для кампании.

В ходе судебных показаний этого года экспрезидент Франции отверг эти обвинения как безосновательные. Однако главный судья Наталии Гаварино заявила, что Саркози «позволил своим близким помощникам и политическим сторонникам — над которыми он владел и действовали от его имени — обращаться к ливийским властям, чтобы получить или попытаться получить финансовую поддержку в Ливии с целью финансирования кампании 2007 года». Два ближайших помощника Саркози также обвинили в содействии коррупции, и их также признали виновными по некоторым из предъявленных обвинений.

Реакция Саркози: «Унизили имидж Франции»

Сообщается, что Саркози, в сопровождении своей жены, певицы и модели Карлы Бруни-Саркози и нескольких взрослых детей, сидел в первом ряду, когда судья зачитывала приговор. После объявления решения политик заявил о своей невиновности и намерении немедленно подать апелляцию.

Реклама

Саркози назвал вердикт «скандальной несправедливостью» и решением, имеющим «экстремальные последствия для верховенства права и доверия к правосудию». Он подчеркнул, что был оправдан по трем из четырех предъявленных против него обвинений и признан виновным только в «преступном сговоре» со своими соратниками.

"Если они безоговорочно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой", - заявил Саркози.

Адвокат Саркози Кристоф Энгрен также заявил, что посылать клиента в тюрьму немедленно чрезмерно, учитывая, что он никогда не уклонялся от суда. Он подчеркнул «невероятное противоречие» в том, что его клиент оправдан по большинству пунктов, но получает «трудное тюремное заключение с неизбежным исполнением».

«Те, кто так сильно меня ненавидят, думают, что могут меня унизить. То, что они унизили сегодня — это Франция, имидж Франции», — добавил Саркози.

Реклама

Очередной приговор и политическое влияние

Приговор по ливийскому делу добавляет проблем в юридические дела Саркози и еще больше портит его репутацию. Его критики считают, что это отражение не только того, как он нарушал правила, находясь у власти, но и типичен для более коррумпированной эпохи во французской политике.

В частности, в декабре политика уже была осуждена в апелляционном порядке за сговор со своим адвокатом с целью попытки подкупа судьи для получения конфиденциальной информации о другом расследовании. После этого вердикта он носил электронный браслет, чтобы отбыть годовалый срок заключения под домашним арестом — это был первый подобный случай с бывшим президентом Франции.

Кроме того, другой приговор он получил в скандале с незаконным финансированием, касающимся того, как его тогдашняя политическая партия, UMP, вела его предвыборную кампанию в 2007 году. Это дело все еще находится в стадии апелляции.

Несмотря на серьезные юридические проблемы, Саркози остается влиятельной фигурой в правоконсервативной политике Франции. Он сохраняет популярность среди старших консервативных избирателей, которые помнят его приход как смелого молодого президента, обещавшего экономические реформы и строгую политику «закона и порядка». На фоне политических потрясений во Франции, которые привели к смене двух премьер-министров в год, Саркози недавно выступил с призывом к досрочным выборам, чтобы выйти из тупика.

Реклама

Напомним, в этом году суд Франции принял еще одно резонансное решение по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен. После оглашения вердикта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, независимо от политического статуса или убеждений.